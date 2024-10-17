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Україна та Греція уклали безпекову угоду: що передбачає документ

Україна та Греція уклали безпекову угоду: що передбачає документ
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали угоду про співпрацю в безпековій сфері, повідомляє Лівий берег.

"Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі. Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16. Дякую Греції за всю допомогу, за всі можливості для захисту нашої країни та її людей", - зазначив Зеленський.

В Офісі президента додали, що від початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну.

"Цією угодою Грецька Республіка закріплює готовність забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби України й надалі", - йдеться в повідомленні.

Разом із партнерами Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків F-16. 

Крім того, ідеться про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти РФ, притягнення держави-агресорки до відповідальності та відшкодування збитків, а також взаємодію в галузях культури, освіти та мистецтва. 

Греція зобов’язується брати участь у відновленні й реконструкції України, підтримує майбутнє членство в ЄС і НАТО й Формулу миру. 

Документ підписаний на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Загалом Україна уклала вже 27 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенією, Ірландією та Грецією.

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