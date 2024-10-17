Зеленський поділився "успіхом" зустрічі з Орбаном на саміті ЄС
Президент Володимир Зеленський розповів, що під час саміту Європейського Союзу привітався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє Укрінформ.
Про це глава держави заявив під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради.
«Стосовно Віктора Орбана, я його бачив серед усіх інших лідерів. Ми привіталися. Я вважаю, що це вже непогано», - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, чи контактував він з угорським лідером.