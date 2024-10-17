Зеленський поділився "успіхом" зустрічі з Орбаном на саміті ЄС

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час саміту Європейського Союзу привітався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє Укрінформ.

Про це глава держави заявив під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради.