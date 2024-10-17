Норвегия заверила в поддержке вступления Украины в НАТО
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде привітав План перемоги Президента Володимира Зеленського і запевнив у підтримці вступу України до НАТО. Про це Ейде сказав на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ.
«Ми вітаємо План перемоги. Ми вважаємо, що це дуже добре, що Президент Зеленський зараз представив його вашому парламенту і що він зараз у ЄС і також спілкувався з ключовими гравцями. Ми отримали гарне пояснення Плану перемоги в Одесі разом з моїми скандинавськими та балтійськими колегами, і я думаю, що це дуже добре», – сказав він.
Норвегія вважає, що План допомагає діалогу між Україною і її друзями, зазначив Ейде та додав, що від партнерів також залежить неповторення війн для України, і які вона матиме гарантії безпеки.
«Дуже ключовим пунктом плану є те, що Україна буде робити внесок в безпеку Європи в майбутньому завдяки своїм великим військовим ресурсам. Ми обговорювали, що завдяки своїм технологіям Україна теж може робити внесок у безпеку», – зауважив міністр.
Глава МЗС Норвегії підкреслив, що між Україною і НАТО має бути змістовна розмова щодо форми її членства в Альянсі.
«Поки Україна сама цього прагне, ми раді бачити її в НАТО», – наголосив Ейде.
Він додав, що між партнерами ведуться розмови про те, щоб крім запрошення Україна мала надійні безпекові гарантії, «щоби це були не лише слова на папері, але й дійсність».