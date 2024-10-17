Норвегия заверила в поддержке вступления Украины в НАТО

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде привітав План перемоги Президента Володимира Зеленського і запевнив у підтримці вступу України до НАТО.﻿ Про це Ейде сказав на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ.

«Ми вітаємо План перемоги. Ми вважаємо, що це дуже добре, що Президент Зеленський зараз представив його вашому парламенту і що він зараз у ЄС і також спілкувався з ключовими гравцями. Ми отримали гарне пояснення Плану перемоги в Одесі разом з моїми скандинавськими та балтійськими колегами, і я думаю, що це дуже добре» , – сказав він.

Норвегія вважає, що План допомагає діалогу між Україною і її друзями, зазначив Ейде та додав, що від партнерів також залежить неповторення війн для України, і які вона матиме гарантії безпеки.

«Дуже ключовим пунктом плану є те, що Україна буде робити внесок в безпеку Європи в майбутньому завдяки своїм великим військовим ресурсам. Ми обговорювали, що завдяки своїм технологіям Україна теж може робити внесок у безпеку» , – зауважив міністр.

Глава МЗС Норвегії підкреслив, що між Україною і НАТО має бути змістовна розмова щодо форми її членства в Альянсі.

«Поки Україна сама цього прагне, ми раді бачити її в НАТО» , – наголосив Ейде.

Він додав, що між партнерами ведуться розмови про те, щоб крім запрошення Україна мала надійні безпекові гарантії, «щоби це були не лише слова на папері, але й дійсність».