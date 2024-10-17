Україна серйозно розглядає відновлення ядерного арсеналу - Bild

Нині Україна серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Для створення першої бомби знадобиться всього кілька тижнів. Про це пише видання Bild, повідомляє Київ 24.

Зазначається, що заява президента України Володимира Зеленського про ядерну зброю у Києва стала «ударом» і «шоком» для Заходу.

Наголошується, що кілька місяців тому високопоставлений український чиновник вже розмовляв із вузьким колом політиків і службовців щодо ядерної зброї.

Як пише видання, Україна не змириться з другим походом росіян на Київ. У цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася в 1990-ті роки.

У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу, — сказав український чиновник, який «займається поставками зброї».

На думку неназваного посадовця, Заходу треба «менше думати про червоні лінії Росії й набагато більше про наші червоні лінії».

17 жовтня 2024 року на пресконференції у Брюсселі президент України Володимир Зеленський розповів, що говорив із Дональдом Трампом щодо ядерної зброї Києва. За його словами, РФ була гарантом Будапештського меморандуму і порушила цей документ. На його думку, не можна вірити всім партнерам, які гарантують збереження територіальної цілісності та суверенітету України.

Він зазначив, що сказав в розмові з кандидатом у президенти США: «або в України буде ядерна зброя, і тоді ми отримаємо захист. Або наша держава повинна бути частиною Альянсу (НАТО – ред.)».

Український політик ствердив, що республіканець сказав йому у відповідь, що Україна має «справедливі аргументи».