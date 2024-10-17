Україна вдесятеро збільшила виробництво дронів

Україна у 10 разів збільшила виробничі потужності дронової індустрії у 2024 році, порівняно з 2023 роком.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу Мінцифри, повідомляє Економічна правда.

"У 10+ разів збільшились виробничі потужності української дронової індустрії у 2024 році порівняно з 2023" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість інвестицій у 2024 році склала до 50 мільйонів доларів, коли ще у 2023 році цей показник становив до 5 мільйонів.

Водночас середній розмір інвестицій зріс з 500 тисяч доларів до 1-3 мільйонів доларів.

Виробничі потужності, за даними Мінцифри, зросли з 300 тисяч одиниць дронів на 2023 рік до 4 мільйонів у 2024 році.