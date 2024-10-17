Україна вдесятеро збільшила виробництво дронів
Україна у 10 разів збільшила виробничі потужності дронової індустрії у 2024 році, порівняно з 2023 роком. З посиланням на пресслужбу Мінцифри, повідомляє Економічна правда.
"У 10+ разів збільшились виробничі потужності української дронової індустрії у 2024 році порівняно з 2023", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кількість інвестицій у 2024 році склала до 50 мільйонів доларів, коли ще у 2023 році цей показник становив до 5 мільйонів.
Водночас середній розмір інвестицій зріс з 500 тисяч доларів до 1-3 мільйонів доларів.
Виробничі потужності, за даними Мінцифри, зросли з 300 тисяч одиниць дронів на 2023 рік до 4 мільйонів у 2024 році.