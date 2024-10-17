Зеленський спростував інформацію ЗМІ щодо відновлення ядерного арсеналу України

Україна не готується створити ядерну зброю. Таку заяву зробив Володимир Зеленський на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Лівий берег.

"Ми ніколи не говорили про те, що готуємося створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум, високоповажні країни ядерного клубу прописали, що Україна віддає ядерну зброю і Україна від цих країн, високоповажних, серед яких була Росія, Китай, Сполучені Штати, буде мати гарантії безпеки, територіальної цілісності" , - нагадав свої попередні слова Зеленський.

Він запевнив, що "у нас альтернативи немає, крім НАТО".

"Це наш сигнал. Але ми не робимо ядерну зброю. Будь ласка, не міняйте меседжі" , - закликав український президент.

Цього ж дня видання BILD поширило матеріал про те, що влада України розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, і на виготовлення першої бомби знадобиться кілька тижнів.

В Офісі Президента спростували цю інформацію, а очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав вигадками "будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю".