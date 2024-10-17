Підтримка Китаєм війни РФ проти України дуже шкодить Пекіну - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що підтримка Китаєм війни, яку Росія веде проти України, негативно впливає на інтереси та репутацію Пекіна.Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Новое время.
«Китай відіграє вирішальну роль у підтримці війни Росії проти України, і така підтримка не може продовжуватися без шкоди для його інтересів і репутації. Іран і Північна Корея забезпечують Росію ракетами та безпілотниками в обмін на допомогу їхній військовій промисловості. Ми повинні об'єктивно оцінювати ситуацію та співпрацювати з нашими партнерами для розв’язання спільних проблем і захисту наших цінностей», — зазначив генсек НАТО.
Рютте підкреслив, що Китай не противник НАТО, але «виклик». Він підтримує військові зусилля Росії, обходячи санкції та постачаючи товари подвійного призначення, що впливає на його становище у світі.
Генсек також наголосив, що разом з Іраном Китай і Північна Корея сприяють військовим зусиллям Росії проти України.
«Ми не маємо доказів участі північнокорейських солдатів у війні, але відомо, що Північна Корея підтримує Росію зброєю та технологіями. Це тривожна ситуація, яка становить проблему не лише для України, а й для всіх нас, включно з самою Росією», — підсумував Рютте.