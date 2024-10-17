Підтримка Китаєм війни РФ проти України дуже шкодить Пекіну - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що підтримка Китаєм війни, яку Росія веде проти України, негативно впливає на інтереси та репутацію Пекіна.Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Новое время.

«Китай відіграє вирішальну роль у підтримці війни Росії проти України, і така підтримка не може продовжуватися без шкоди для його інтересів і репутації. Іран і Північна Корея забезпечують Росію ракетами та безпілотниками в обмін на допомогу їхній військовій промисловості. Ми повинні об'єктивно оцінювати ситуацію та співпрацювати з нашими партнерами для розв’язання спільних проблем і захисту наших цінностей» , — зазначив генсек НАТО.

Рютте підкреслив, що Китай не противник НАТО, але «виклик». Він підтримує військові зусилля Росії, обходячи санкції та постачаючи товари подвійного призначення, що впливає на його становище у світі.

Генсек також наголосив, що разом з Іраном Китай і Північна Корея сприяють військовим зусиллям Росії проти України.