Сили оборони відмінусували ще 1530 російських окупантів та спалили 13 танків

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 530 російських окупантів, спалили 13 танків, 23 артилерійських систем та 51 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 675 800 (+1 530) осіб,

танків – 9 027 (+13) од,

бойових броньованих машин – 18 053 (+51) од,

артилерійських систем – 19 533 (+23) од,

РСЗВ – 1 232 (+0) од,

засобів ППО – 978 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 152 (+48) од,

крилатих ракет – 2 620 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 908 (+93) од,

спеціальної техніки – 3 448 (+2) од.

Дані уточнюються.