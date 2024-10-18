Сили оборони відмінусували ще 1530 російських окупантів та спалили 13 танків
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 530 російських окупантів, спалили 13 танків, 23 артилерійських систем та 51 ББМ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 675 800 (+1 530) осіб,
- танків – 9 027 (+13) од,
- бойових броньованих машин – 18 053 (+51) од,
- артилерійських систем – 19 533 (+23) од,
- РСЗВ – 1 232 (+0) од,
- засобів ППО – 978 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 152 (+48) од,
- крилатих ракет – 2 620 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 908 (+93) од,
- спеціальної техніки – 3 448 (+2) од.
Дані уточнюються.