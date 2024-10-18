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Сили оборони відмінусували ще 1530 російських окупантів та спалили 13 танків

Сили оборони відмінусували ще 1530 російських окупантів та спалили 13 танків
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 530 російських окупантів, спалили 13 танків, 23 артилерійських систем та 51 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 675 800 (+1 530) осіб,
  • танків – 9 027 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 18 053 (+51) од,
  • артилерійських систем – 19 533 (+23) од,
  • РСЗВ – 1 232 (+0) од,
  • засобів ППО – 978 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 152 (+48) од,
  • крилатих ракет – 2 620 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 908 (+93) од,
  • спеціальної техніки – 3 448 (+2) од.

Дані уточнюються.

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