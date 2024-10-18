Бізнес спрогнозував, яким буде курс долара на найближчий рік

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 43,72 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу значно погіршилися, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІІІ квартал 2024 року.

При цьому у II кварталі бізнес очікував на курс 41,61 грн/долар, I кварталі - 40,44 грн/долар, у IV кварталі 2023 року - 40,06 грн/долар, у III кварталі 2023 року - 40,00 грн/долар.

Менше половини (44,1%) респондентів очікують обмінний курс у межах 42,1-44,0 грн/долар, 37.3% упевнені, що він буде вищий.

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 28 серпня 2024 року. В опитуванні взяли участь 665 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Курс долара в бюджеті

Нагадаємо, Міністерство економіки очікує середній курс долара до гривні у 2024 році на рівні 40,8 грн/долар. До проєкту бюджету на 2025 рік закладений курс на рівні 45 грн/долар.

У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара:

у 2025 році до 45 гривень (45,6 на грудень),

у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 на грудень),

у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

Історичний максимум курсу долара становить 41,49 гривень на 22 липня 2024 року. На 18 жовтня НБУ встановив курс на рівні 41,23 грн/долар.