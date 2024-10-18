Нацбанк вперше оприлюднив дані про перекази бізнесу та населення

Національний банк України вперше оприлюднив інформацію про обсяги використання кредитових трансферів та прямих дебетів як платіжних інструментів з минулого року.﻿, повідомляє Економічна правда.

"Запровадження такої звітності відповідає підходам Європейського центрального банку та інших провідних центральних банків світу. Це дає змогу імплементувати в українській платіжній сфері сучасні європейські підходи до оцінки обсягів платіжних операцій" , - йдеться у повідомленні.

Так, у першому півріччі 2024 року в Україні здійснено 0,8 млн платіжних операцій із застосуванням прямого дебету на суму 21,23 млрд грн.

Більш поширеними є операції з кредитовим трансфером: в межах України –1 848 млн операцій на суму майже 20 166 млрд грн, в Україну – 2,52 млн операцій на суму 33,89 млрд дол США в еквіваленті, з України – 0,56 млн операцій на суму 35,09 млрд дол США в еквіваленті.

Найбільша кількість операцій в межах України здійснена з рахунків фізичних осіб – 1 603,7 млн шт. або 86,78%, але за сумою лідирують операції суб'єктів господарювання 18 063,20 млрд грн або 89,57%.

Зазначається, що більшість транскордонних переказів в Україну за кількістю операцій надходить фізичним особам – 55,41%, проте за сумою переважають надходження бізнесу – 94,16% від загального обсягу коштів, що надійшли в країну за зовнішньоекономічними контрактами. Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (44,95%), Швейцарії (21,22%) та США (11,79%). З України найбільше коштів було переказано до країн ЄС (60,51%), Швейцарії (10,33%) та Китаю (5,06%).

Щодо переказів з України, дані НБУ показують, що бізнес здійснює переважну більшість операцій за кордон: 93,67% за кількістю та 99,8% за сумою. Основними напрямками таких переказів є країни ЄС (60,51%), Швейцарія (10,33%) та Китай (5,06%).