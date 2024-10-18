Сі Цзіньпін відвідає саміт БРІКС у російській Казані

Голова КНР Сі Цзіньпін 22-24 жовтня відвідає російське місто Казань для участі в саміті лідерів країни БРІКС. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє Укрінформ.

"Сі Цзіньпін проведе глибокий обмін думками з лідерами країн БРІКС щодо поточної міжнародної ситуації, практичного співробітництва в рамках організації, розвитку механізмів БРІКС та важливих питань, що становлять спільний інтерес" , - сказала Мао.

За її словами, Китай готовий розвивати співпрацю з усіма країнами-учасницями БРІКС для посилення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі.

На полях саміту лідер Китаю, напевно, проведе низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами, зокрема, з очільником країни-господарки саміту Володимиром Путіним.

БРІКС утворено в 2006 році Бразилією, Росією, Індією та Китаєм, у 2011 році до нього приєдналася Південна Африка і ця група країн отримала назву за абревіатурою їх англійських назв BRICS.

1 січня повноправними учасниками групи стали ще п’ять країн – Єгипет, Іран, ОАЕ, Саудівська Аравія та Ефіопія. Водночас також запрошені Аргентина, після перемоги на президентських виборах Хав’єра Мілея, відмовилася від вступу, а Індонезія заявила, що вивчає доцільність приєднання до групи.

Цього року у БРІКС головує Росія, а головною подією в рамках організації має стати саміт, який Москва проводитиме 22-24 жовтня у Казані і на який запросила велику кількість країн Глобального Півдня, аби продемонструвати свій вплив на міжнародній арені.