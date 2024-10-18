Умєров заявив, що не чув пропозицій про обміняти території на вступ до НАТО

Міністр оборони України Рустем Умєров не чув про пропозиції Києву відмовитися від окупованих територій в обмін на членство в НАТО. Про це він сказав кореспондентці Радіо Свобода в кулуарах зустрічі міністрів оборони НАТО країн у Брюсселі 18 жовтня, повідомляє Радіо Свобода.

Таким чином він відповів на питання про те, чи чув про подібні пропозиції з боку партнерів.

"Ні, я такого не чув. Якби таке було, я б точно… зробив би дуже погані речі" , – сказав міністр.

Раніше в медіа з’являлися повідомлення про ймовірні пропозиції Україні з боку Заходу відмовитися від окупованих Росією територій в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу. Зокрема, таку ідею висловлював керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен в серпні 2023 року.

"Я вважаю, що рішенням для України може бути відмова від території та отримання натомість членства в НАТО" , — сказав Єнссен під час панельних дебатів у Арендалі.

16 жовтня президент України Володимир Зеленський зазначив, що план перемоги України у війні складається з п’яти публічних пунктів і кількох засекречених додатків. Перший пункт – це безумовне запрошення України до НАТО.

На початку жовтня президент Чехії, колишній генерал НАТО Петр Павел в інтерв’ю The New York Times сказав, що Київ повинен погодитися з тим, що деякі території України можуть залишатися під контролем Росії, принаймні "тимчасово".

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни.

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