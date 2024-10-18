ООН: У вересні росіяни вбили й поранили щонайменше 1400 цивільних

У вересні в Україні загинули щонайменше 208 цивільних осіб та 1220 отримали поранення, що стало найвищим показником жертв серед цивільного населення за 2024 рік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Згідно зі звітом, кількість жертв серед цивільних продовжує зростати з липня, а вересень став місяцем із найбільшою кількістю загиблих та поранених.

В організації заявили, що 46% загиблих українців були старші за 60 років. Крім того, у вересні загинули 9 дітей і 76 зазнали поранень.

Основними причинами називаються ракетні обстріли по території всієї країни та використання авіаційних бомб, особливо у Харкові та Запоріжжі, призвели до великої кількості жертв.

"Поблизу лінії фронту на атаки з використанням безпілотних літальних апаратів припала значна частина жертв. На території Херсонської області, яка контролюється Урядом України, половина жертв серед цивільних осіб була спричинена атаками БПЛА. Дрони також завдавали шкоди цивільним особам в окупованих Донецьку та Горлівці (Донецька область)".

Переважна більшість жертв серед цивільного населення (92%) та пошкодження освітніх та медичних закладів (96%) у вересні продовжували відбуватися на контрольованій Україною території.

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