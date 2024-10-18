ОВА: Повітряна тривога у Київській області тривала понад 14 годин

У п’ятницю 18 вересня повітряна тривога, яку оголошували у зв'язку з атакою російських безпілотників, у Київській області тривала більше 14 годин, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко в соцмережах.

"Російські окупанти не припиняють атакувати Київщину БпЛА. Остання тривога тривала більше 14 годин.

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає".

Водночас очільник області зазначив, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей було пошкоджено мотоцикл, що знаходився на приватному подвір’ї.

Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки ворога, додав Кравченко.

Що передувало:

Повітряні сили повідомляли, що в ніч на 18 жовтня росіяни атакували Україну 135 ударними безпілотниками, станом на 8.30 ранку п'ятниці 80 безпілотників вдалося знищити, 44 були локаційно втрачені, 2 полетіли в Білорусь.