КНДР планує відправити 12 тисяч військових в Україну – розвідка Південної Кореї

Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила про намір Північної Кореї відправити 12 тисяч військових до України. Про це пише агентство Yonhap, повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленням, йдеться про чотири бригади військових, зокрема спецназ, і передислокація цих сил уже почалася.

Раніше про можливе приєднання північнокорейських військових до війни Росії проти України заявляв український президент Володимир Зеленський, а також очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За словами Буданова, близько 11 тисяч північнокорейських військових уже проходять підготовку на сході Росії, і перший підрозділ готується до відправлення до Курської області РФ. Куди відправлять решту, за його словами, – поки що невідомо.

14 жовтня Зеленський заявив, що КНДР "фактично входить у війну". Він також сказав, що Північна Корея не просто передає зброю Росії, а фактично відправляє своїх громадян воювати в Україну в російських військах.

У Кремлі відкинули ці звинувачення як "фейкові новини".

Того дня російський лідер Володимир Путін подав для ратифікації до російської Держдуми текст російсько-північнокорейської угоди про всеосяжне стратегічне партнерство, яку обидві країни підписали в червні 2024 року.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Кремль, ймовірно, використовує нещодавню угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, укладену в червні 2024 року, для того, щоб якомога довше уникати мобілізації в РФ.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати "стурбовані" повідомленнями про те, що північнокорейські солдати воюють на боці Росії у війні проти України.

Речник Ради національної безпеки США Шон Саветт заявив, що участь військ КНДР у війні проти України, якщо ці повідомлення є правдивими, означатиме значне посилення співпраці між Північною Кореєю і РФ у військовій сфері.

КНДР відкрито підтримує Москву у війні проти України. Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди і ракети. Повідомлялося також про можливі постачання військової форми й інших видів амуніції та спорядження.

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