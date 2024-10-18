НАТО закликає Румунію "ефективно відповісти" на прольоти російських ракет та дронів

НАТО просить Румунії "ефективно відповісти" на інциденти з порушення повітряного простору. Йдеться про прольоти російських ракет та дронів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте на пресконференції під час зустрічі міністрів оборони.

За його словами, союзники по НАТО підтвердили, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом для Альянсу.

Генсек НАТО відреагував на прольоти російських дронів та ракет у Румунії під час обстрілів України. Він закликав дати відповідь таким інцидентам.

"І зважаючи на війну Росії проти України, яка призвела до порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Румунії, як хочу сказати наступне. НАТО виявляє свою солідарність і також ми закликаємо румунську владу ефективно відповісти на цей інцидент" , - сказав Рютте.

Російські дрони у Румунії

Нагадаємо, що дрони-камікадзе Росії неодноразово порушували повітряний простір Румунії під час атак на Україну. Це стається здебільшого, коли окупанти намагаються атакували Одеську область.

Також у Румунії знаходили уламки російських безпілотників. Будапешт для захисту підіймає винищувачі F-16, але російські дрони не збивають.