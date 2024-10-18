Генсек НАТО пояснив, чому Україна поки не отримала запрошення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів на питання щодо можливого запрошення України до Північноатлантичного альянсу, наголосивши на незворотності цього процесу. Однак він підкреслив, що шлях до членства потребує часу, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Як я вже зазначив, Україна буде членом НАТО. І коли цей день настане я буду аплодувати" , - заявив Рютте.

Він пояснив, що дуже важливо, аби українці розуміли, що їхнє майбутнє пов'язане з Альянсом. Проте попереду ще чимало дискусій із союзниками, перш ніж Україна стане повноправним членом НАТО.

Рютте зазначив, що інтеграція України до НАТО вимагає довготривалого процесу, зокрема щодо взаємосумісності зі стандартами Альянсу.

"Ми підписуємо двосторонні безпекові угоди з нашими союзниками. Тому Україна вже стала на цей шлях до членства в НАТО" , - підкреслив він.

Крім того, генсек НАТО нагадав про значну фінансову та військову допомогу Україні.

"Ми обіцяємо Україні допомогу в 40 мільярдів євро. Ми проводимо навчання. Тому все це - елементи колективної допомоги" , - заявив Рютте.

Він також підкреслив важливість цього питання для міжнародної політики, наголошуючи на необхідності чіткого розуміння дорожньої карти для України.

"План перемоги" і вступ в НАТО

17 жовтня президент України Володимир Зеленський поділився подробицями своїх переговорів із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Під час розмови Зеленський зазначив, що перед Україною стоїть вибір: або відновлення ядерного потенціалу, або отримання членства в НАТО.

Як пояснив український лідер, Київ обрав шлях вступу до Північноатлантичного альянсу, вважаючи його основною гарантією безпеки країни.