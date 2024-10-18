Україна повернула тіла 501 полеглого оборонця

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 полеглого оборонця, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Координаційний штаб.

Повідомляється, що зокрема вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців із Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих воїна на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку. Також вдалося повернути 1 тіло з моргу на території РФ.

"Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання".