Українцям можуть відмовити у страховці для квартири: які причини

Попри повномасштабну війну, попит на деякі види житла серед українців поволі зростає, а ціни перестають падати. Проте на тлі військових ризиків убезпечити себе за допомогою страхування квартири зможуть не всі охочі, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла голова Комітету ААУ з нерухомості та будівництва Тетяна Даниленко.

Коли у страховці для житла можуть відмовити

За словами експерта, з юридичного погляду - в умовах війни можна захистити себе страхуванням житла. Водночас вона радить:

одразу ж дізнатись у консультанта страхової про особливості врегулювання страхових випадків під час воєнного стану

уважно вивчити договір на предмет, яка саме подія буде вважатись страховим випадком

"Уточнити, чи покриває страховка воєнні ризики" , - пояснила Даниленко.

Вона зауважила також, що під час воєнного стану (враховуючи великі ризики для страховиків) кожне звернення щодо страхування житла розглядають індивідуально. При цьому зважають на різні фактори:

поверховість

наближеність до об'єктів критичної інфраструктури

наближеність до зони бойових дій тощо

Для цього страхова компанія може відправити до будинку спеціалістів, які оглянуть житло та оцінять ймовірність небезпеки.