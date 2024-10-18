Українцям можуть відмовити у страховці для квартири: які причини
Попри повномасштабну війну, попит на деякі види житла серед українців поволі зростає, а ціни перестають падати. Проте на тлі військових ризиків убезпечити себе за допомогою страхування квартири зможуть не всі охочі, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповіла голова Комітету ААУ з нерухомості та будівництва Тетяна Даниленко.
Коли у страховці для житла можуть відмовити
За словами експерта, з юридичного погляду - в умовах війни можна захистити себе страхуванням житла. Водночас вона радить:
- одразу ж дізнатись у консультанта страхової про особливості врегулювання страхових випадків під час воєнного стану
- уважно вивчити договір на предмет, яка саме подія буде вважатись страховим випадком
"Уточнити, чи покриває страховка воєнні ризики", - пояснила Даниленко.
Вона зауважила також, що під час воєнного стану (враховуючи великі ризики для страховиків) кожне звернення щодо страхування житла розглядають індивідуально. При цьому зважають на різні фактори:
- поверховість
- наближеність до об'єктів критичної інфраструктури
- наближеність до зони бойових дій тощо
Для цього страхова компанія може відправити до будинку спеціалістів, які оглянуть житло та оцінять ймовірність небезпеки.
"Якщо поруч із будинком, наприклад, є військова частина, теплоелектростанція або там вже були "прильоти", у страхуванні, скоріше за все, відмовлять - через високі ризики влучання шахедів, пошкодження житла уламками боєприпасів, виникненням пожеж внаслідок ворожих атак", - підсумувала спеціаліст.