Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році

Світовий банк переглянув свої оцінки щодо росту економіки Україну. Так, СБ зберіг свій прогноз стосовно зростання економіки за підсумками 2024 року на рівні 3,2%, однак суттєво погіршив прогноз на 2025 рік. Про це йдеться в повідомленні Світового банку, повідомляє Дзеркало тижня.

"В Україні значні збитки від російського вторгнення та масштабні перебої з постачанням електроенергії, ймовірно, уповільнять зростання з 5,3% минулого року до 3,2% цього року" , – сказано в повідомленні.

На наступний рік СБ прогнозує сповільнення зростання до 2%, хоча раніше прогнозувалося збільшення ВВП України у 2025 році на 6,5%.

"Прогноз зростання економіки України на 2025 рік знижено на 4,5 відсоткових пункта (в.п.) – до 2%, що відображає припущення щодо продовження військових дій" , – уточнюється в огляді СБ для регіону Європи та Центральної Азії.

Однак у 2026 році економіка України може зрости вже на 7%. Минулого разу СБ прогнозував зростання на цей період на 5,1%.

При цьому Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП Росії: у 2024 році він зросте на 3,2% (раніше очікувалося на 2,9%), у 2025 – на 1,6% (до цього прогнозувалось - на 1,4%), а у 2026 році – на 1,1% (без змін).

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку спрогнозував зростання ВВП на поточний та найближчі роки. Так, прогноз на 2024 рік збережено на рівні 3,0%, але на 2025 рік його погіршили з 6% до 4,7%.