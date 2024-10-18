Синоптик розповіла, коли українцям чекати першого снігу

Очікувати сильних снігопадів, які б вкрили поверхню землі на тривалий час, українцям у найближчій перспективі не варто, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорть брифінг речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи.

Коли українців може "накрити" першим снігом

За словами експерта, перший сніг (якщо не говорити про сніг, який випав раніше на високогір'ї Карпат) може прийти на територію України у формі опадів змішаної фази - дощів, подекуди з мокрим снігом.

"Поки що саме такого снігу, щоб утримувався тривалий сніговий покрив... У найближчій синоптичній перспективі (там де ми можемо говорити, безпосередньо, про практичні якісь показники) то... До кінця жовтня взагалі в нас без опадів" , - розповіла синоптик.

Вона уточнила, що зміна синоптичної ситуації спостерігатиметься у перших числах листопада.

"І там дійсно може на території України (згідно з розрахунками, які є на сьогодні) утворитися циклон. І він може вже принести опади, принаймні змішаної фази. Тобто дощ, подекуди з мокрим снігом" , - пояснила Птуха.

Водночас вона зауважила, що осінь ще, можливо, буде про себе нагадувати.

"Бачимо що сезони зараз, в умовах зміни клімату - це такий дисбаланс у кліматичній системі" , - визнала спеціаліст.

За її словами, цілком імовірно, що і цей сезон (більшість місяців холодного періоду), характеризуватиметься дещо вищими за кліматичну норму показниками середньомісячної температури - на 1,5-2 градуси.

"Звичайно, є певні виключення. Наприклад для листопада та грудня можливо все ж таки вона (температура, - Ред.) буде близькою до норми... Загальна тенденція до потепління абсолютно не виключає затоків холоду, арктичного повітря. Тому що завжди наголошую: ми - сезонна країна. Ці затоки холоду можуть бути. Просто їх тривалість останніми роками дедалі скорочується" , - підсумувала спікер УкрГМЦ.

Перший сніг у Карпатах

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.

Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.

Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.

У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.