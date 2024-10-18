Кіберфахівці ГУР успішно атакували супутниковий зв'язок росіян - ЗМІ

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України завдали кіберудару по IT-інфраструктурі національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку «Морсвязьспутник».﻿ З посиланням на джерела у ГУР МОУ, повідомляє Укрінформ.

«Також атаковано російську державну системи контролю руху морського транспорту. Також під удар потрапила транспортна-логістична компанія «Fesco», підприємства «Росморпорт» та «Росморречпорт» , - заявили джерела.

За даними співрозмовників агентства, за результатами DDOS-атаки відбулися системні збої у доступі до веб-сайтів і електронних ресурсів обʼєктів атаки. Було зумовлено нестабільність супутникового звʼязку, який використовується для здійснення моніторингу та контролю за рухом морського транспорту.

У воєнній розвідці зазначили, що російським «ЗМІ» було наказано приховувати факт здійснення DDOS-атаки по вказаним вище цілям, що не дає можливість здійснити обʼєктивну оцінку нанесених економічних збитків на обʼєкти РФ.