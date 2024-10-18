Зеленський заявив про великий прогрес у позиції США щодо України в НАТО

Позиція США щодо вступу України до НАТО змінилася на краще. Але у Німеччини залишається скепсис.﻿ З посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського в ефірі телемарафону, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Глава держави за підсумками візитів до Британії, Франції, Італії та Німеччини розповів, що частина країн все ще хочуть "не закривати двері повністю" у відносинах з Росією.

За його словами, з Німеччиною залишається питання щодо надання далекобійної зброї. Для Берліна це "найболючіше питання".

"Ми багато говорили про майбутнє України саме в НАТО. Німецька позиція дуже важлива, тому що скепсис залишився у німців. І ми ближче до НАТО із США, ніж колись були. Вважаю, набагато ближче" , - додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна розглядає вступ до НАТО як найбільш надійну гарантію захисту від можливого повторного нападу Росії.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський представив план перемоги, в якому запропонував запросити Україну до НАТО до завершення війни з Росією.

Запрошення Київ розраховував отримати під час вашингтонського саміту НАТО, що відбувся у липні. Але тоді країни Альянсу не пішли на такий крок.

За словами віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, проти ініціативи виступили США та Німеччина.

Нещодавно постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт підкреслила, що зараз запрошення України до Альянсу в короткостроковій перспективі не обговорюється.