Путін відмовився їхати на саміт G20 до Бразилії через арешт за ордером МКС

Господар Кремля Владімір Путін заявив, що не поїде на саміт "Групи двадцяти" в Бразилії, яка є учасницею Римського статуту та була б зобов’язана арештувати його за ордером Міжнародного кримінального суду.﻿ Про це він сказав на зустрічі з журналістами країн БРІКС. З посиланням на росЗМІ, повідомляє Європейська правда.

Путін на питання, чи не боїться арешту в Бразилії за ордером МКС, відповів питанням: "Що ж, я спеціально туди приїду, щоб порушити нормальну роботу цього форуму?"

"Ми ж прекрасно всі розуміємо, що навіть якщо виключити цей МКС (Міжнародний кримінальний суд. – Ред.), усі розмови будуть тільки про це. Фактично зірвемо роботу "двадцятки". Навіщо?" , – додав він.

Господар Кремля пообіцяв знайти того, хто "на високому рівні гідно представить інтереси нашої країни в Бразилії".

Владімір Путін пропустив тогорічний саміт G20 у столиці Індії, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.

Бразильський президент Лула да Сілва раніше заявив, що запросить керівника Росії на цьогорічний саміт, причому Бразилія також відверто говорила, що "навряд чи" виконає ордер МКС на арешт.

Водночас у червні Путін поїхав у Монголію, яка також є учасницею Римського статуту, й уник арешту. Більше про це – у статті Міжнародне право сили.