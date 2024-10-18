Данія оголосила про військовий пакет допомоги Україні на суму понад €320 млн

Данія підготувала новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 321,8 мільйона євро﻿. З посиланням на данський уряд, повідомляє Ділова столиця.

Новий пакет військової допомоги передбачає надання озброєнь зі складів армії Данії, фінансування систем протиповітряної оборони у співпраці з Німеччиною та додаткові внески до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії.

Також допомогу скерують на розширення тренувань українських військових.

"Пакет допомоги покликаний надати якомога більше військової підтримки для задоволення нагальних потреб українців. Він також підтримуює плани Данії підтримувати довгостроковий розвиток оборонних спроможностей України" , — прокоментував міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Міністр також зазначив, що уряд Данії розглядає можливість закупівлі зброї безпосередньо в українських виборників. Йдеться, зокрема, про безпілотники.