США виділятиме допомогу Україні кожні два-три тижні - Зеленський

Україна домовилася зі США, що тепер кожні два-три тижні надаватиметься новий пакет допомоги – це передбачено Планом перемоги. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону, повідомляє Ліга.net.

Голова держави зазначив, що про це він домовився з президентом Джо Байденом під час телефонної розмови 16 жовтня. За результатами цього дзвінку було оголошено про пакет допомоги на $425 млн.

Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями тепер Україна "дуже швидко раз на два-три тижні" отримуватиме пакет допомоги, котрий посилюватиме її армію.

"Деталі не буду говорити, тому що не маю права на це, але ви їх будете бачити потім. Пакети, я думаю, будуть великі: від $500 млн до $750 млн. І я думаю, це буде достатньо швидкий процес" , – додав президент.

За його словами, це дуже важливо зробити у найближчі місяці — План перемоги й розрахований на те, щоб за жовтень-грудень "максимально посилити" Україну.

Також президент чекає на команду Білого дому в Україні "найближчим часом" — вона має надати відгук Штатів стосовно Плану.