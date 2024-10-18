ГУР та ЗСУ звільнили від окупантів важливий район під Куп'янськом

Головне управління розвідки заявило про зачистку "важливого району" – звільнено від росіян населений пункт Кругляківка під Куп'янськом на Харківщині, повідомляє Ліга.net.

Бойову роботу провели воїни-розвідники підрозділу "Братство" у складі спецпідрозділу Тимура за підтримки бійців 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.

Операція тривала з 7 по 14 жовтня – захисники повернули контроль над важливим для оборони Куп'янська населеним пунктом, зауважило ГУР.

"Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки ― штурм окупантів розвідники відбили й продовжили витискати противника" , – описує відомство.

Завдяки професійним і сміливим діям бійців ГУР окупанти у Кругляківці втратили більше взводу піхоти – їх знищено у ближніх боях, повідомила розвідка. Взвод у російській армії – від 10 до 60 військових.

Також під час штурму спецпризначенці змогли взяти загарбників у полон – отримано важливі розвідувальні дані й поповнено обмінний фонд, зазначило ГУР.

Унаслідок операції росіян вибито з населеного пункту, а шляхи пересування окупантів були заміновані, підсумували розвідники.

Кругляківка – село у Харківській області на лівому березі Оскільського водосховища. Через населений пункт проходить автошлях Р-79, що зокрема з'єднує Куп'янськ, Борову й Ізюм. Фактично, звільнення населеного пункту ускладнює росіянам задачу із перерізання навпіл українських сил на лівому березі.

Згідно з мапою OSINT-проєкту Deesptate, окупанти зараз перебувають поряд із Кругляківкою:

Мапа: Deepstate