Внесення окупованих територій України до конституції РФ є "серйозною проблемою" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає «серйозною проблемою» внесення тимчасово окупованих територій України до Конституції Росії, повідомляє Новое время.

«У будь-якому разі ми не можемо визнавати території, які окуповані, територіями Російської Федерації. Це один із найскладніших викликів, які є. Усі розуміють, що те, що зробив [російський диктатор Володимир] Путін, вписав у свою Конституцію деякі наші території - це серйозна проблема» , — заявив глава держави у інтервʼю українським телеканалам, яке транслювали в ефірі телемарафону Єдині новини.

За словами президента, Путін «не просто тимчасово окупував території, а вкрав».

Зеленський, відповідаючи на запитання, чи є компроміс для України в питанні повернення до кордонів 1991 року, наголосив, що території є тимчасово окупованими, доки Україна юридично щось не закріпить.

«Доки Україна юридично не визнає ті чи інші тимчасово окуповані території, навіть одне село, російським, воно залишиться українським», — заявив президент.

30 вересня 2022 року Путін заявив, що підписав указ про «визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями».