У Білому домі заявили, що США підтримують "план перемоги" Зеленського

США все ще обговорюють подробиці плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Але таку ініціативу Вашингтон підтримує. З посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За словами Кірбі, президент США Джо Байден оцінив, що глава української держави приїхав до Вашингтона, щоб представити йому свій план перемоги.

"Очевидно, ми все ще розуміємо його деталі. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці по кожному пункту. Але я скажу, що, як ми вже ясно дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо досягнення справедливого миру" , - підкреслив Кірбі.

Він додав, що дуже важливо, щоб мир, який буде досягнутий, був визнаний Зеленським та українським народом.

Також Кірбі запевнив, що США не збираються обговорювати Україну без України з тими іноземними лідерами, які не приймають плани Зеленського щодо досягнення справедливого миру.