Bloomberg дізналося, хто стане новим лідером ХАМАСу

ХАМАС, швидше за все, призначить Халіля аль-Хайю, який проживає в Катарі, наступником убитого Ізраїлем лідера Яхйі Сінвара, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Аль-Хайя виступив з телевізійною промовою в п'ятницю, заявивши, що він бере на себе роль лідера принаймні на тимчасовій основі. Він заприсягся, що вбивство Сінвара Ізраїлем стане мотивацією для продовження боротьби.

Очевидно, звертаючись до ізраїльтян, Аль-Хайя заявив, що заручники "не повернуться до вас, доки агресія в Газі не припиниться".

"Ізраїль має піти з Гази, а палестинські ув'язнені в ізраїльських в'язницях мають бути звільнені" , - сказав він.

Нагадаємо, 17 жовтня міністр закордонних справ Ізраель Кац підтвердив, що лідера ХАМАС Яхйю Сінвара було ліквідовано. Ізраїль наголосив, що він був відповідальний за атаку 7 жовтня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що зло "понесло тяжкий удар". Однак завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, за словами Нетаньяху, "ще не виконане".

Яхья Сінвар став новим лідером ХАМАС після того, як 31 серпня в Тегерані був убитий Ісмаїл Ханія.