ISW: Путін продовжує демонструвати, що не зацікавлений у мирних переговорах

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що правитель Росії Володимир Путін незацікавлений у змістовних мирних переговорах з Україною і використає майбутній саміт БРІКС для легітимізації кремлівських інформаційних операцій, які зображують Київ як такий, що не бажає вести переговори, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

"Путін зустрівся з керівниками провідних ЗМІ країн-членів БРІКС у Москві 18 жовтня і заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але пізніше заперечив, сказавши, що Росія "готова продовжувати цю боротьбу" і що "перемога буде за нами"".

Аналітики акцентують, що заяви Путіна від 18 жовтня є останніми в серії суперечливих заяв російського правителя та інших високопосадовців Кремля, які намагаються зобразити Росію як таку, що готова до переговорів, водночас даючи зрозуміти, що Кремль не бажає приймати умови, які не означають капітуляції та знищення України.

"Путін також заявив 18 жовтня, що Росія повинна створити умови для тривалого миру, і неправдиво зобразив Україну як державу-агресора у війні, додатково вказавши, що ці умови рівнозначні усуненню здатності України захистити себе від можливої майбутньої російської агресії" , – пише ISW.

Також вказується, що Путін використав зустріч для просування альтернативних мирних планів Бразилії та Китаю, ключові принципи яких вигідні Росії.