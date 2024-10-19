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Наліт дронів на Київ: під час ворожої атаки постраждала жінка

Наліт дронів на Київ: під час ворожої атаки постраждала жінка
Фото: Facebook

Одна людина постраждала внаслідок російської дронової атаки у Києві, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють мер столиці та начальник КМВА Сергій Попко у Telegram.

"У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону".

За словами мера, інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає.

Попко уточнив, що постраждала молода жінка – вона отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

"Внаслідок нічної атаки ударних БпЛА російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку… уламками пошкоджено припарковані авто", – повідомив начальник КМВА.

Передісторія:

  • Увечері 18 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України. 
  • Станом на 2:45 повітряна тривога оголошена у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях. 
  • О 3 ночі Київська обласна адміністрація повідомила, що в області зафіксували російські безпілотники і працює протиповітряна оборона. 
  • Після 4 ранку 19 жовтня влада повідомила про роботу ППО у Києві.

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