Наліт дронів на Київ: під час ворожої атаки постраждала жінка

Одна людина постраждала внаслідок російської дронової атаки у Києві, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють мер столиці та начальник КМВА Сергій Попко у Telegram.

"У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону".

За словами мера, інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає.

Попко уточнив, що постраждала молода жінка – вона отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

"Внаслідок нічної атаки ударних БпЛА російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку… уламками пошкоджено припарковані авто" , – повідомив начальник КМВА.

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