Повітряні сили: Росія випустила ракети, тривога у 15 областях
Вранці 19 жовтня Повітряні сили повідомили про пуски Росією крилатих ракет – станом на 6:55 тривога лунає у 15 областях України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
"Швидкісна ціль на Миколаївщину. Крилата ракета у напрямку Південноукраїнська зі сходу. Крилата ракета змінила напрямок в район Первомайська. Крилата ракета через Кіровоградську область у напрямку Умані. Умань, негайно в укриття".
Також зберігається загроза від російських ударних безпілотників.
Передісторія:
- Увечері 18 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
- Станом на 2:45 повітряна тривога оголошена у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.
- О 3 ночі Київська обласна адміністрація повідомила, що в області зафіксували російські безпілотники і працює протиповітряна оборона.
- Після 4 ранку 19 жовтня влада повідомила про роботу ППО у Києві.
- Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують після того, як невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкона.
- У КМВА повідомили, що Сили оборони знешкодили усі російські безпілотники, які атакували Київ уночі 19 жовтня.