Повітряні сили: Росія випустила ракети, тривога у 15 областях

Вранці 19 жовтня Повітряні сили повідомили про пуски Росією крилатих ракет – станом на 6:55 тривога лунає у 15 областях України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"Швидкісна ціль на Миколаївщину. Крилата ракета у напрямку Південноукраїнська зі сходу. Крилата ракета змінила напрямок в район Первомайська. Крилата ракета через Кіровоградську область у напрямку Умані. Умань, негайно в укриття".

Також зберігається загроза від російських ударних безпілотників.

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