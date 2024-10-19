ОВА: У Київській області працює ППО
У Київській області зафіксували російські безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Київська ОВА у Telegram.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".
Влада закликає мешканців подбати про власну безпеку і до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Також людей просять не фіксувати і не викладати у мережу роботу ППО.
Доповнено: О 7:18 КОВА вдруге повідомила про роботу ППО в області.
Передісторія:
- Увечері 18 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
- Станом на 2:45 повітряна тривога оголошена у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.
- О 3 ночі Київська обласна адміністрація повідомила, що в області зафіксували російські безпілотники і працює протиповітряна оборона.
- Після 4 ранку 19 жовтня влада повідомила про роботу ППО у Києві.
- Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують після того, як невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкона.
- У КМВА повідомили, що Сили оборони знешкодили усі російські безпілотники, які атакували Київ уночі 19 жовтня.