ОВА: У Київській області працює ППО

У Київській області зафіксували російські безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська ОВА у Telegram.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

Влада закликає мешканців подбати про власну безпеку і до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Також людей просять не фіксувати і не викладати у мережу роботу ППО.

Доповнено: О 7:18 КОВА вдруге повідомила про роботу ППО в області.

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