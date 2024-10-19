Ситуація на фронті: росіяни штурмували позиції ЗСУ понад 200 разів

Окупанти скинули 91 КАБ на територію України, на Курщину - 54 КАБів, повідомляє Ділова столиця.

Актуалізували ситуацію на фронті у Генштабі ЗСУ.

Розпочалась 969 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Впродовж минулої доби відбулось 202 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши три ракети, а також завдав 64 авіаційних ударів, зокрема скинув 91 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад три з половиною тисячі обстрілів, з них 78 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більш як 1 400 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Олександрівка та Локня Сумської області; Пискунівка, Переїзне, Званівка, Іванопілля, Торецьк, Звірове, Вознесенка, Курахове, Олександропіль, Курахівка, Піщане, Покровськ та Шахтарське Донецької області; Алісівка Харківської області; Ольгівка Херсонської області.

Три удари по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено три гармати на вогневих позиціях та ще один важливий об'єкт окупантів.

На Харківському напрямку ворог 4 рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 23. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського.

Ще 3 спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Предтечиного та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Никифорівки.

За підтримки бомбардувальної авіації ворог 7 разів атакував у районах Торецька та Деліївки на Торецькому напрямку.

За минулу добу 35 атак відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки.

Сили оборони продовжують стримувати окцпантів на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка окупанти 55 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Ще 10 атак противника зупинили наші оборонці в районі Новоукраїнки та Богоявленки Времівського напрямку.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська раз штурмували позиції Сил оборони в районах Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку 6 марних спроб захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 36 авіаударів, застосувавши 54 керовані авіабомби; до того ж росіяни здійснили понад 200 обстрілів.

Нагадаємо, загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 380 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили вісім танків, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 78 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 38 автомобілів та 25 одиниць спеціальної техніки окупантів.