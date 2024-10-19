Франція підтримує план перемоги України - МЗС

Франція підтримує план перемоги України у війні з Росією. Париж готовий продовжувати допомагати Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

"Ми підтримуємо план перемоги, тому що вже протягом тисячі днів (війни, - ред.) ми поряд з Україною і докладаємо необхідних зусиль" , - сказав міністр.

Він наголосив, що Франція підтримує український план не лише у військовій сфері, але й готова надавати підтримку у цивільній та економічній галузях. Барро додав, що Франція підтримує Україну, коли вона вирішить розпочати переговори про мир.

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що Франція підтримує план перемоги і просуває його.

"Ми мали розмову тет-а-тет, де ми з паном міністром закордонних справ обмінялися думками щодо додаткових кроків для практичного втілення плану перемоги Зеленського. Пан міністр теж поінформував мене про результати засідання у форматі "четвірки", яке нещодавно відбулося у Німеччині. Подальша імплементація, реалізація і наповнення плану перемоги було одне з головних питань" , - сказав Сибіга.

План перемоги України

Нагадаємо, 17 жовтня президент Володимир Зеленський у Брюсселі представив план перемоги України. За словами президента, більшість лідерів ЄС підтримали план.

Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц після засідання Ради ЄС заявив, що не підтримує ключові пункти українського плану через побоювання ескалації.

Напередодні візиту до Європи президент презентував план перемоги у Верховній Раді. План складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Він також передбачає швидке запрошення України в НАТО.