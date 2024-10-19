Єврокомісія в кінці жовтня надасть оцінку Україні на шляху до членства - посол

Єврокомісія в кінці жовтня планує надати оцінку прогресу країн, які знаходяться на шляху до членства в блоці. Це стосується і України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інтерв'ю посла ЄС в Україні Катаріни Матернової.

"Я просто хочу оголосити, що 30 жовтня, тобто менш ніж за два тижні, ми побачимо видання 2024 року так званого пакету розширення" , - сказала вона.

За словами посла, це щорічна оцінка прогресу Європейської комісії, за якою оцінюються країни, які претендують на членство в ЄС.

"Оцінюватимуть й Україну" , - зазначила Матернова.

Вступ України до ЄС

14 грудня минулого року під час саміту у Брюсселі Європейська рада підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

При цьому Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, Україні необхідно було виконати 7 умов.

Нещодавно перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляв, що Україна може вступити до НАТО раніше, ніж набуде членства в ЄС. На це вказує динаміка переговорного процесу та "традиції" щодо розширення ЄС.