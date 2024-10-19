Генштаб: У чотирьох навчальних центрах ЗСУ збільшили тривалість БЗВП

На базі чотирьох навчальних центрів Збройних сил України тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) збільшили з 30 днів до 1,5 місяці, повідомляє Українська правда.

Про це заявив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін на брифінгу в Києві.

"Один із важливих кроків, які зроблені для нарощення підготовки та покращення якості навчання військовослужбовців у навчальних центрах є збільшення термінів базової загальновійськової підготовки.

З цією метою розроблена та затверджена програма БЗВП з терміном навчання 1,5 місяці (наразі БЗВП триває 30 днів – УП)".

Він уточнив, що збільшення терміну БЗВП до 1,5 місяці – це пілотний проєкт, який за рішенням головнокомандувача Олександра Сирського вже впроваджується на базі чотирьох ключових навчальних центрів ЗСУ. Наразі до цього експерименту залучені близько 500 військовослужбовців.

Водночас, за словами Межевікіна, оновлена програма БЗВП. Зокрема, передбачається вивчення основ застосування безпілотників та окопних засобів радіоелектронної боротьби і розвідки (РЕБ/РЕР), посилення тактико-вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на фронті, особливо виживання в холодну пору року.

Межевікін зазначив, що результати пілотного проєкту проаналізують у грудні цього року. Після цього головнокомандувач ухвалить рішення, чи поширювати таку практику на інші навчальні центри.

Передісторія:

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 15 вересня повідомив, що у жовтні-листопаді 2024 року буде розпочато проєкт щодо збільшення терміну базової загальновійськової підготовки.