За добу Сили оборони знищили ще 1340 окупантів - Генштаб

За минулу добу Сили оборони знищили 12 російських танків, 17 артсистем ворога та 1340 окупантів. Такі дані наводить Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно склали:

Генштаб ЗСУ