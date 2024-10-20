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За добу Сили оборони знищили ще 1340 окупантів - Генштаб

За добу Сили оборони знищили ще 1340 окупантів - Генштаб
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

За минулу добу Сили оборони знищили 12 російських танків, 17 артсистем ворога та 1340 окупантів. Такі дані наводить Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно склали:

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Генштаб ЗСУ
  • особового складу ‒ близько 678520 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 9047 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18111 (+39) од,
  • артилерійських систем – 19565 (+17) од,
  • РСЗВ – 1232 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2624 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26987 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3476 (+3)

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