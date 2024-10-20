Покровський напрямок: ворог намагається перерізати важливу трасу

На Донеччині, на Покровському напрямку, на північному фланзі очеретинського виступу росіяни просуваються біля села Воздвиженка, щоб перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка. Про це заявив український військовий журналіст Богдан Мирошников, повідомляє Дзеркало тижня.

Від траси загарбників відокремлює близько п'яти кілометрів.

Просування ворога в районі Воздвиженки засвідчив і український інформаційний ресурс DeepState, який нещодавно оновив свої інтерактивні карти.

карта DeepState

Мирошников зауважує, що цей напрямок був без руху ще після закінчення боїв за Очеретине у квітні цьогоріч та виходу на існуючі рубежі у травні.

Тепер ворог все ж захотів перерізати важливу трасу.

«Поки його успіхи незначні. Але надалі це може призвести до серйозних тактичних проблем у нас» , – каже оглядач.

Все залежить від того, як швидко ворог зможе просуватися, закріплюватися, та як наші воїни будуть цьому протидіяти та розгортати оборону на нових рубежах.