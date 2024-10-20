Окупанти завдали шість авіаударів по Запоріжжю та області - ОВА

За добу росіяни завдали 247 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Через авіаудари по Запоріжжю постраждали десятеро людей.﻿ Такі дані навів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"10 людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки по обласному центру. Це чоловіки 35, 37, 39, 55 і 70 років, жінки 60, 67 і 80 та діти 9 й 13 років" , — повідомив голова адміністрації.

Зокрема, російські війська здійснили 6 авіаційних ударів по Запоріжжю, Роботиному, Малій Токмачці та Левадному. 142 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне. 4 обстріли з РСЗВ накрили Лобкове, Роботине та Малу Токмачку. 95 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 78 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.