Російський збройовий завод у Дзержинську вразили дрони СБУ, СЗГ та ГУР – ЗМІ

Уночі на 20 жовтня дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області, який є складовою російського ВПК та перебуває під санкціями країн ЄС і США. З посиланням на співрозмовника спецслужбах, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що на цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Відстань від українського кордону до заводу - 900 км.

"СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальний ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі" , - повідомив співрозмовник.

У ніч на 20 жовтня в Дзержинську Нижегородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", що виробляє вибухові речовини.