Президент ПА НАТО сказав, чому Україні зараз не дають запрошення до Альянсу

Україна знаходиться на "невідворотному шляху" до вступу в Альянс. Однак війна, яка триває на її території, є головною перешкодою для цього.﻿ Про це сказав президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі в інтерв'ю "Радіо Свобода", пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО" , - підкреслив Конноллі.

Він також зазначив, що як НАТО, так і уряд США підтримують прагнення України до членства.

"НАТО дуже чітко вказало і уряд моєї країни, США, також чітко вказав - ми вітаємо ідею, щоб Україна приєдналася до НАТО. Те, що ми називаємо "невідворотна стежка" до цього членства" , - сказав він.

Конноллі також визнав, що українці відчувають певну нетерплячість щодо членства в НАТО, але ситуація на полі бою залишається складною.

"Але ми маємо, ясна річ, складну і трагічну ситуацію на теренах України. І цим є присутність там російських військ і російська окупація. Це має бути вирішено" , - додав він.

Президент ПА НАТО наголосив, що вступ України в НАТО має охоплювати всю її територію, включно з окупованими частинами.

"Ми не знаємо, яким буде результат цією боротьби, ми знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, щоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією" , - заявив Конноллі.

Відповідаючи на запитання про можливість запрошення України до НАТО до кінця президентського терміну Джо Байдена, Конноллі зазначив, що цей процес потребує консультацій з іншими членами Альянсу.

"Президент Байден із симпатією поставився – і ставиться – щодо українських устремлінь, включно з членством в НАТО. І він би мав позитивне ставлення до цього. Але чи вдасться він до конкретних дій без консультацій з іншими союзниками по НАТО - це було б неможливим. І знову ж таки - він сфокусований на пріоритетах" , - підкреслив він.

Основний пріоритет на даний момент, за його словами, - це завершення насильства, яке російські війська здійснюють на українських територіях.

Окремо Конноллі прокоментував відносини між США та Німеччиною у питанні членства України в НАТО.

"Німеччина є гарним союзником. Знаєте, скептицизм приходить і відходить. Можу вам сказати, виходячи з моїх розмов з канцлером Олафом Шольцем. Він дуже твердо підтримує цілі НАТО і німецькі прагнення цілком збігаються з американськими цілями стосовно України" , - зазначив він.

Вступ України до НАТО є ключовою метою її зовнішньої політики, яка стала ще більш актуальною після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що запрошення України до Альянсу та майбутнє членство є реальними кроками на шляху до встановлення миру.