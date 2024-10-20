Сирський розповів про обстановку в Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що незважаючи на спроби росіян перехопити ініціативу у Сумській та Курській областях, ситуацію контролюють українські війська, повідомляє Новое время.

«Працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області РФ, де українські воїни хоробро і ефективно виконують бойові завдання» , — повідомив Сирський.

Головнокомандувач ухвалив кілька рішень, спрямованих на завдання максимальних втрат російським військам.

Сирський зауважив, що «попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети».

Він зазначив, що працював безпосередньо на командних пунктах бригад, заслухав пропозиції командирів щодо наступних дій та надав підтримку у вирішенні проблемних питань.

18 жовтня у Інституті вивчення війни повідомили, що армія РФ нещодавно просунулася в Курській області в межах головного виступу, контрольованого ЗСУ, це сталося на тлі безперервних боїв.