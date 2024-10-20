Супутник зафіксував пересування військ КНДР до РФ - ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко наголосив, що супутник зафіксував пересування до 12 тисяч військових КНДР на територію Росії, повідомляє Дзеркало тижня.

"У Владивостоці вже розгорнуть спецназ чисельністю 1500 воїнів" , - повідомив Коваленко.

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За його словами, розвідка Південної Кореї слідкує за переміщенням північнокорейських військових.

Раніше глава ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що КНДР може відправити для підтримки РФ до України близько 11 тисяч своїх військових. Майже таку саму цифру назвали у розвідці Південної Кореї — 12 тисяч. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити відправлення північнокорейських військових до Росії для подальшої участі у війні в Україні.

Про зростання участі Північної Кореї у російсько-українській війні асоційований старший аналітик Центру "Нова Європа" Наталія Бутирська розповідає у статті "КНДР проти України: Путін вже у боргах перед Кім Чен Ыном".