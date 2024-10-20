Вибори президента та референдум у Молдові, де беруть участь також мешканці Придністров’я, проходить із аномально низькою активністю на дільницях, виділених для придністровських виборців, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, біля дільниць, відкритих у школі міста Варниця, що зазвичай є найбільш завантаженими, і на яких на попередніх виборах збиралася значна черга – зараз вільно.

4 роки тому, коли влада Придністров’я фінансувала підвезення, виборці були змушені чекати тривалий час, щоби просто зайти на дільницю.

Виборці, що прямують на голосування, підтверджують аномально низьку явку.

"Раніше у нас агітували і організовували людей, щоби голосувати. Тепер йдуть ті, хто вважає це громадянським обов’язком" , – поділився з кореспондентом один з виборців, мешканець міста Бендери, що назвався Костянтином і наголосив, що підтримує рух Молдови у ЄС.

Відсутність підвезення виборців призвела також до того, що більшість виборців з Придністров’я охоче повідомляють – вони підтримують європейський вибір Молдови. Це може принципово змінити результати волевиявлення на придністровських дільницях.

Втім, і кількість людей, що проголосували, буде принципово нижчою.