ISW: Українські сили просунулися на північ від Суджі
Українські сили нещодавно просунулися на північ від Суджі на тлі боїв на головній ділянці фронту в Курській області, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Черкаського Поперечного (на північ від Суджі).
Російські джерела стверджують, що російські сили атакували на північ від Суджі в районі Малої Локни і на південний схід від Суджі в районі Плехово, а українські сили атакували на південний схід від Кореневого в районі Кругленького і Леонідова.
Пов'язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив, що інформація про захоплення російськими військами Плехово не підтверджена.
Ключові висновки ISW за 20 жовтня:
- У ніч з 19 на 20 жовтня українські війська завдали ударів з безпілотників по авіабазі "Липецьк-2" поблизу міста Липецьк та російському державному оборонному підприємству "Свердлов" у Дзержинську, Нижегородська область.
- Влада Молдови ще не оголосила результати президентських виборів 20 жовтня і референдуму щодо Європейського Союзу (ЄС), але і вибори, і референдум подолали необхідний поріг явки виборців, щоб бути дійсними.
- Російські джерела заявили 20 жовтня, що колишній віце-президент російської нафтової компанії ЮКОС Михайло Рогачов був знайдений мертвим, ймовірно, в результаті самогубства після падіння з вікна в Москві.
- Українські війська нещодавно просунулися на північ від Суджі, а російські війська нещодавно незначно просунулися в районі Торецька і Селидового.