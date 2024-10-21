ISW: Українські сили просунулися на північ від Суджі

Українські сили нещодавно просунулися на північ від Суджі на тлі боїв на головній ділянці фронту в Курській області, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Черкаського Поперечного (на північ від Суджі).

Російські джерела стверджують, що російські сили атакували на північ від Суджі в районі Малої Локни і на південний схід від Суджі в районі Плехово, а українські сили атакували на південний схід від Кореневого в районі Кругленького і Леонідова.

Пов'язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив, що інформація про захоплення російськими військами Плехово не підтверджена.

Ключові висновки ISW за 20 жовтня: