В ООН заявили, що Ізраїль пошкодив базу миротворців у Лівані
Бульдозер армії оборони Ізраїлю зруйнував спостережну вежу та огорожу по периметру локації Миротворчих сили ООН у Лівані (UNIFIL) в Марвахіні на півдні країни, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
"Ми ще раз нагадуємо ЦАХАЛу та всім суб'єктам про їхні зобов'язання забезпечувати безпеку персоналу і майна ООН, а також поважати недоторканність приміщень ООН у будь-який час", - зазначили у миротворчій місії.
В UNIFIL також нагадали, що напад на об'єкт ООН і пошкодження його майна є грубим порушенням міжнародного права та резолюції 1701 Ради Безпеки.
Документ був ухвалений одноголосно і покликаний припинити війні 2006 року між Ізраїлем та Хезболлою та намітити шлях до безпеки на кордоні між Ізраїлем та Ліваном.
У заяві також зазначається, що ізраїльська армія неодноразово зверталася до UNIFIL з проханням звільнити свої позиції вздовж "блакитної лінії" і навмисно завдавала шкоди позиціям ООН.
Попри тиск на місію і країни, що надають війська, у місії підкреслили, що миротворці залишаються на всіх своїх позиціях.
"Ми продовжимо виконувати наші завдання з моніторингу та звітування", - йдеться у заяві.
Обстріл ЦАХАЛом бази миротворців у Лівані
12 жовтня ізраїльські військові обстріляли південні райони Лівану. Внаслідок атаки одна з ракет впала неподалік бази UNIFIL, поранень зазначали двоє миротворців.
В Євросоюзі засудили дії військових Ізраїлю і назвали його серйозним порушенням міжнародного права.
У зв'язку з резонансом, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав вивести миротворців з Півдня Лівану. На його думку, бойовики "Хезболла" використовують працівників місії в якості "живого щита".