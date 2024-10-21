В ООН заявили, що Ізраїль пошкодив базу миротворців у Лівані

Бульдозер армії оборони Ізраїлю зруйнував спостережну вежу та огорожу по периметру локації Миротворчих сили ООН у Лівані (UNIFIL) в Марвахіні на півдні країни, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

"Ми ще раз нагадуємо ЦАХАЛу та всім суб'єктам про їхні зобов'язання забезпечувати безпеку персоналу і майна ООН, а також поважати недоторканність приміщень ООН у будь-який час" , - зазначили у миротворчій місії.

В UNIFIL також нагадали, що напад на об'єкт ООН і пошкодження його майна є грубим порушенням міжнародного права та резолюції 1701 Ради Безпеки.

Документ був ухвалений одноголосно і покликаний припинити війні 2006 року між Ізраїлем та Хезболлою та намітити шлях до безпеки на кордоні між Ізраїлем та Ліваном.

У заяві також зазначається, що ізраїльська армія неодноразово зверталася до UNIFIL з проханням звільнити свої позиції вздовж "блакитної лінії" і навмисно завдавала шкоди позиціям ООН.

Попри тиск на місію і країни, що надають війська, у місії підкреслили, що миротворці залишаються на всіх своїх позиціях.

"Ми продовжимо виконувати наші завдання з моніторингу та звітування" , - йдеться у заяві.

Обстріл ЦАХАЛом бази миротворців у Лівані

12 жовтня ізраїльські військові обстріляли південні райони Лівану. Внаслідок атаки одна з ракет впала неподалік бази UNIFIL, поранень зазначали двоє миротворців.

В Євросоюзі засудили дії військових Ізраїлю і назвали його серйозним порушенням міжнародного права.

У зв'язку з резонансом, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав вивести миротворців з Півдня Лівану. На його думку, бойовики "Хезболла" використовують працівників місії в якості "живого щита".