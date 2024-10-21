Трамп хоче подати до суду на канал CBS за відредаговане інтерв’ю Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що думає про позов проти телеканалу CBS через інтерв’ю з його опоненткою, кандидаткою від демократів Камалою Гарріс, повідомляє Європейська правда.

Трамп і його соратники розкритикували CBS за опубліковану скорочену версію інтерв’ю з Камалою Гарріс у програмі "60 Minutes", наполягаючи, що його відредагували "так, щоб вона виглядала краще".

"Думаю, я буду позиватися проти них…. Знаєте, вони не зможуть захистити таке рішення, а якщо почнуть, і навіть якщо вони виграють, то будуть виглядати дуже незграбно" , – заявив Трамп.

"Це було так погано, що вони мали би втратити ліцензію і зняти програму з ефіру" , – додав експрезидент.

У скороченій версії обрізали частину відповіді Гарріс на тему війни Ізраїлю і ХАМАС, проте згодом телеканал опублікував повну транскрипцію її відповідей так, як це було в ефірі.

Телеканал CBS повідомив, що пропонував Трампу інтерв’ю у цій самій програмі, і він спершу погодився, але потім відкликав згоду.

За даними агрегата опитування, який компонує The Hill/ Decision Desk HQ, Трамп у масштабах країни випереджає Гарріс на 2,2 процентних пункти і спостерігається тенденція до зростання його підтримки у ключових штатах.