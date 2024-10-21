У Китаї різко скоротились продажі авто європейських преміальних брендів: у чому причина

У Китаї різко скоротились продажі BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen та Porsche. За оцінками аналітиків, сукупна частка BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen та їх дочірніх брендів впала з 25 до 14 відсотків за п'ять років, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що китайські покупці більше не готові переплачувати за керованість, потужний двигун та бренд: споживачі обирають "технічну вишуканість", причому у дуже специфічному розумінні. На ринку КНР останнім часом інтерес викликають нові інформаційно-розважальні комплекси, функції доповненої реальності, цифрові послуги. Клієнти стверджують, що електромобілі BYD, Xpeng або Nio дешевші, краще оснащені та більш функціональні, ніж представники німецького автопрому.

Статистика відображає цю точку зору: у третьому кварталі 2024 продажі BMW в Китаї впали на 30%, Mercedes-Benz втратив 13%, Porsche недорахувалася 19% продажів, а Volkswagen закрив три місяці з результатом у -15%.

Німецькі автогіганти разом узяті коштують близько половини біржової вартості BYD, але ринок Китаю надто важливий для автовиробників із Німеччини, щоб припинити боротьбу. Експерти Bloomberg припустили, що спроби утримати ринкові позиції в Китаї можуть бути "величезною авантюрою".

Цікаво, що вийти з китайського сегменту ринку не так просто: спільні підприємства з автовиробниками з КНР влаштовані таким чином, що без узгодження не можливі ні масштабні скорочення робочих місць, ні продаж частки в спільному підприємстві.